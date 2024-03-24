В Ливнах утвердили «спортивные тарифы»

Порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий утвержден в городе.

Администрация города Ливны утвердила порядок финансирования официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план, а также нормы таких расходов. Новые расценки и условия финансирования сменят правила, действовавшие в городе с 2019 года. За счет средств бюджета города Ливны осуществляется финансирование организации и проведения муниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий.

Предусмотрены такие направления расходов, как: предоставление объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр; обеспечение транспортными средствами участников; обеспечение участников наградной атрибутикой и сувенирной продукцией; проживание участников и спортивных судей, оплата работы судей, питание участников и обеспечение их безопасности. Также на городской бюджет ложатся расходы по организации и проведению торжественных церемоний в рамках спортивных состязаний, медицинское обеспечение, приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы, оплата стартового взноса и др.

Нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий таковы: предоставление объектов спорта крытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий – до 15 000 рублей в час; объектов открытого типа – до 25 000 рублей в час. Причем оплата производится из расчета не более 12 часов в день. Подготовка мест проведения соревнования по зимним видам спорта – до 20 000 рублей, по летним видам спорта – до 10 000 рублей. Расходы на награды победителей буду составлять: в командном первенстве – до 5000 рублей за первое место, до 4500 рублей – за второе место, до 4000 рублей – за третье место; в личном первенстве – до 3000, 2500 и 2000 рублей соответственно. Стоимость одного комплекта сувенирной продукции ограничена 400 рублями, стоимость проживания участников соревнований и спортивных судей составит до 2000 рублей в сутки.

По данным мэрии Ливен, на основании ежегодного календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2023 году в городе было проведено 73 мероприятия. Также было обеспечено участие спортсменов и команд города Ливны в 58 физкультурных и спортивных мероприятиях регионального уровня. На это было выделено 1,6 миллиона рублей, в том числе 260 тысяч рублей – внебюджетные средства. Кстати, в бюджете города этого года запланированы средства в размере 500 тысяч рублей на обслуживание спортивных объектов, включая расходы на заливку и содержание ледовых спортивных площадок. Ливенские спортсмены традиционно показывают высокие результаты в соревнованиях различного уровня. В частности, в 2023 году им было присвоено 1215 массовых разрядов, 42 первых разряда и 16 званий «кандидат в мастера спорта».

ИА «Орелград»