Герои Гоголя оживут в Орле

В областной столице начали отмечать 215-летие со дня рождения писателя.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина подготовила сразу несколько мероприятий к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя (1809–1852), который отмечается 1 апреля. Так, в стенах этого учреждения уже начала работать выставка «Пророк, который смеялся». Она продлится по 8 апреля 2024 года и проходит в зале периодики. Организаторы отмечают, что Гоголь по праву занимает видное место в ряду русских писателей XIX века, многие его произведения вошли в золотой фонд русской и мировой литературы.

«Экспозиция выставки демонстрирует материалы, опубликованные в изданиях: «Родина», «Свой», «Огонек», «Новый мир», «Смена», «Театр» и др., знакомящие читателя с интересными биографическими фактами жизни и творчества гениального русского писателя, с постановками пьес на сценах театров, – сообщает «Бунинка». – Статьи в изданиях в помощь учителю: «Литература в школе», «Наш современник», «Вопросы литературы» и др. дают методические рекомендации по изучению произведений Н.В. Гоголя. Произведения Гоголя, обличающие пороки общества, остаются актуальными и по сей день».

Творчество Гоголя поистине уникально, чего только стоят его такие произведения, как «Мертвые души», «Вий», «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и др. Как отмечают организаторы, в его творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное, трагичное и комическое. Гоголь создал книги, которые явились подлинным открытием в художественной культуре и оказали большое влияние на развитие русской литературы.

Познакомиться с произведениями орловцы смогут и в рамках работы театральной гостиной «Бессмертные страницы Гоголя», которая распахнет свои двери в «Бунинке» 28 марта в 13:00. Эта встреча также будет посвящена 215-летию со дня его рождения. Посетителям продемонстрируют фрагменты фильмов по мотивам творчества Гоголя и фильмов-спектаклей с лучших театральных площадок страны. Герои Гоголя предстанут перед глазами зрителей не только на экране, но и вживую, прямо в зале библиотеки.

«Желающие будут иметь возможность почувствовать себя персонажами книг гениального классика и сделать фото в интерьерах «гостиной городничего», где упоительно «завирается» Хлестаков, или «хаты», где властвует обольстительная ведьма Солоха, – уточнили в «Бунинке». – Вниманию читателей будет представлена выставка литературы «Пророк, который смеялся». Изюминкой выставки станут журналы ХIХ века с воспоминаниями современников о Николае Васильевиче Гоголе».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»