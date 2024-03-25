Гуманитарная посылка собрана для отправки орловским добровольцам

25.3.2024 | 19:11 Общество, СВО

Груз формировали на базе реготделения «Единая Россия».

Фото: Орловский областной Совет

В сборе принимали участие партийцы, предприниматели и все неравнодушные орловцы. В ЛНР землякам доставят генераторы, блиндажные печи, утеплитель, инструменты, комплекты обмундирования, аптечки и продукты питания.

Спикер облсовета поблагодарил всех, кто не остается в стороне и помогает со сбором гуманитарной помощи.

«Ребята, находящиеся сейчас на передовой, являются героями страны, – подчеркнул Леонид Музалевский. – Наша общая задача — максимально помочь, поэтому мы стараемся выполнить все заявки, которые к нам поступают», – цитирует спикера пресс-служба облсовета.

Также Леонид Музалевский пообщался с женой одного из бойцов. Александра передала супругу посылку. Уже завтра весь груз доставят в Луганскую Республику.


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