Орловцы стали реже болеть туберкулёзом

25.3.2024 | 17:07 Медицина, Новости

Заболеваемость снизилась на 11,2%.

Фото: БУЗ Орловской области «ОПТД»

Такого результата удалось достичь в минувшем году. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Всего за 2023 год в регионе зарегистрировано 105 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Шестеро заболевших – несовершеннолетние.

Как отмечают специалисты, более половины случаев оказались запущенными – болезнь вошла в серьезную стадию. Чтобы избегать таких ситуаций, орловцам не следует пренебрегать диспансеризацией и профосмотрами.

Кстати, туберкулёз в нашем регионе отступает уже не первый год. Так, в 2022-м году показатель территориальной заболеваемости снизился на 13,8% и составил 16,8 случая на каждые 100 тысяч населения.

ИА «Орелград»


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