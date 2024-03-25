Герой СВО отметил Орловщину за помощь бойцам

Такое заявление сделал Константин Головин.

Боец, известный по позывному «Призрак», высказался на эту тему в эфире телеканала «Крым 24».

«Надо это видеть другим регионам, которые по факту ещё даже не осознали, что происходит. И таких регионов очень много на самом деле… Белгородская и Орловская области — лидеры в плане помощи на фронт», – отметил Головин.

Также боец упомянул, что подписан на соцсети губернатора Орловщины и лично общается с советником Андрея Клычкова (очевидно, имелся в виду Сергей Лежнев, курирующий данное направление работы). По словам «Призрака», региональные чиновники всегда идут ему на встречу, несмотря на собственную занятость и усталость. «Они не говорят: «Потом, подожди». Они говорят: «Сделаем»», – высказался он.

Константин Головин – добровольный участник СВО с сентября 2022-го года. Он участвовал в операциях на Мариупольском направлении, в Кременной, Белогоровке и Клещах. Головин получил широкую известность после публикации видео, записанного на передовой, где он, раненый в ноги, добирался до сослуживцев.

ИА «Орелград»