Герой СВО отметил Орловщину за помощь бойцам

25.3.2024 | 15:01 Новости, СВО

Такое заявление сделал Константин Головин.

Боец, известный по позывному «Призрак», высказался на эту тему в эфире телеканала «Крым 24».

«Надо это видеть другим регионам, которые по факту ещё даже не осознали, что происходит. И таких регионов очень много на самом деле… Белгородская и Орловская области — лидеры в плане помощи на фронт», – отметил Головин.

Также боец упомянул, что подписан на соцсети губернатора Орловщины и лично общается с советником Андрея Клычкова (очевидно, имелся в виду Сергей Лежнев, курирующий данное направление работы). По словам «Призрака», региональные чиновники всегда идут ему на встречу, несмотря на собственную занятость и усталость. «Они не говорят: «Потом, подожди». Они говорят: «Сделаем»», – высказался он.

Константин Головин – добровольный участник СВО с сентября 2022-го года. Он участвовал в операциях на Мариупольском направлении, в Кременной, Белогоровке и Клещах. Головин получил широкую известность после публикации видео, записанного на передовой, где он, раненый в ноги, добирался до сослуживцев.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования