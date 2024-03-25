Новых пляжей в Орле этим летом не будет

25.3.2024 | 15:51 Новости, Общество

Официальные места отдыха остались прежними.

Фото: vk.com/oreladm

Это пляжи в Городском парке и у озера «Светлая жизнь». Такое постановление утвердила городская администрация.

Работу по подготовке данных мест для купания и массового отдыха у воды нужно будет организовать до 20 мая. Также на пляжи подвезут песок, а в озеро «Светлая жизнь» подкачают воду.

Кроме того, места летнего отдыха орловцев, как обычно, проверят на соответствие санитарным нормативам.

Напомним, в минувшем году в Орловской области стало на один официальный пляж больше. Новая «точка» появилась  Орловском муниципальном округе в Большекуликовском территориальном управлении у Андриабужского пруда.

ИА «Орелград»


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