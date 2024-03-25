Орловцы жалуются на сломанный тренажёр во дворе

Конструкция находится у дома по 2-й Курской, 52.

Тренажёр был установлен на спортивной площадке, оборудованной на дворовой территории. Пока что заниматься на нём невозможно. Конструкция находится «в лежачем положении».

В комментариях орловцы негативно высказываются о ситуации. Однако в вопросе о причинах проблемы мнения разошлись. Одни считают, что тренажёр изначально был закреплён на слишком небольшой глубине. Другие настаивают, что вина лежит на вандалах, возможно, несовершеннолетних.

Одна из пользовательниц указала, что тренажёр упал ещё зимой. Однако широкая орловская общественность узнала об этом только сейчас.

ИА «Орелград»