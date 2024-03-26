«Дорстрой 57» получил контракты на ремонт дворов в Орле

26.3.2024 | 6:00 Важное, ЖКХ, Новости

Территории находятся в Заводском районе.

Фото: vk.com/oreladm (иллюстративное)

Компания победила на торгах, где распределялись заказы на ремонт дворов домов, расположенных на Гагарина, 49, и Розы Люксембург, 52.

Их проводил «Объединённый муниципальный заказчик». На торги заявились две компании. В итоге победил «Дорстрой 57», хорошо известный орловцам, но не только с лучшей стороны.

ООО предложило за свои услуги цену в 15 миллионов 695 тысяч 886 рублей и 59 копеек, что немного ниже начальной (максимальной) стоимости.

Согласно проекту контракта, работы стартуют 1 апреля и завершатся 31 июля текущего года.

ИА «Орелград»


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