Клычков обязал чиновников консультировать бизнес

Консультации станут одной из форм государственной поддержки.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о предоставлении органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области государственной поддержки технологическим компаниям в формах информационной и консультационной поддержки. Иными словами, документ адресован профильным департаментам областной администрации. Принят он в целях содействия развитию и эффективному функционированию технологических компаний на территории Орловской области. Предоставление такой формы государственной поддержки будет осуществляться в пределах компетенции департаментов в подведомственных им сферах деятельности.

Согласно документу, информационная поддержка оказывается только тем технологическим компаниям, которые зарегистрированы и работают на территории Орловской области. Предусмотрено несколько способов, в том числе размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» необходимых сведений. Например, чиновников обязали размещать в Сети информации об имеющихся в регионе формах государственной поддержки технологических компаний и условиях получения такой поддержки. Кроме того, чиновники будут обязаны направлять информационные материалы на адреса электронной почты технологических компаний.

Консультационная поддержка технологическим компаниям также предусмотрена в нескольких видах: консультирование и дача разъяснений в устной и письменной формах, проведение дней консультаций для руководителей технологических компаний, семинаров и круглых столов и иных мероприятий. Консультирование в устной форме осуществляется чиновниками по телефону, посредством видеоконференцсвязи и на личном приеме. Время устной консультации не должно превышать 15 минут для одной технологической компании.

«По итогам консультирования в устной форме информация в письменной форме технологическим компаниям (их представителям) не предоставляется», – отмечено в документе. Губернатор оставил за департаментами право самостоятельно разрабатывать и утверждать своими приказами дополнительные перечни мероприятий по информационной и консультационной поддержке.

ИА «Орелград»