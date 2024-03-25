КСП рассказала в облсовете о простаивающих рентген-аппаратах

В некоторых больницах приобретенное медоборудование не использовалось по назначению.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. В частности, аудитор Надежда Бойцова рассказала парламентариям о результатах анализа эффективности использования имущества, закупленного центральными районными больницами в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021-2022 годах (на предмет наличия и эксплуатации).

«В ходе своего выступления аудитор обратила внимание на основные выявленные нарушения и недостатки, – сообщает КСП. – В том числе на: нарушение сроков поставки медоборудования; отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на рентгеновское оборудование (в отдельных случаях); отдельное приобретенное медоборудование не использовалось на период проверки по назначению ввиду ремонтных работ зданий медицинских учреждений».

В КСП добавили, что в ходе проверки также были установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности, включая изменения существенных условий контрактов и проектно-сметной документации при проведении капитального ремонта фельдшерско акушерских пунктов. В целом на закупку имущество за период с 2021 года по первое полугодие 2023 года центральным районным больницам Орловской области в областном бюджете было предусмотрено 418 миллионов рублей.

При поставке медицинского оборудования и выполнении капитального ремонта ФАПов в проверяемом периоде были нарушены сроки по 34 контрактам из 107. Также КСП установила, что 10 центральных районных больниц получили 20 рентгеновских аппаратов на сумму 182,5 миллиона рублей. Однако на момент проверки санитарно-эпидемиологическое заключение на их использование получила только Плещеевская ЦРБ.

В Должанской, Колпнянской, Кромской и Сосковской ЦРБ на момент проверки проводился ремонт поликлиник. Из-за этого рентген-аппараты были временно размещены в иных помещениях. «То есть оборудование на сумму 44,268 миллиона рублей введено в эксплуатацию, но не используется по назначению, что является следствием некачественного планирования мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в части установления сроков закупки оборудования и проведения капитального ремонта зданий ЦРБ», – отмечено в докладе КСП.

ИА «Орелград»