В Орловской области вводят аренду земли за 1 рубль

По льготной ставке оформят государственные земельные участки.

Правительство Орловской области разработало проект постановления «Об установлении в 2024 году льготной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Орловской области». Документ планируется принять в связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как следует из пояснительной записки к нему, льготная ставка вводится «в целях стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности, а также оказания меры поддержки арендаторам государственного имущества, требующего проведения капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ». Автором проекта, кстати, является региональный департамент государственного имущества и земельных отношений.

Проектом предлагается установить на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года льготу по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в государственной собственности Орловской области. Плата за указанный период будет установлена в размере одного рубля в год. Указанная льгота планируется к применению в отношении договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположено государственное имущество, предоставленное в соответствии с постановлением областного правительства от 7 ноября 2022 года № 680 «Об особенностях предоставления в аренду отдельного государственного имущества Орловской области, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ».

Напомним, этим постановлением областные власти разрешили сдавать в аренду по льготной ставке госимущество, требующее проведения реконструкции, текущего или капитального ремонта. Это могут быть здания и сооружения. В обмен на льготную аренду сам арендатор дает обязательство по проведению соответствующих восстановительных работ для приведения государственного имущества в пригодное для эксплуатации состояние.

Сроки проведения восстановительных работ устанавливаются следующие: для текущего ремонта – не более одного года со дня заключения договора аренды; для капитального ремонта – не более двух лет; для реконструкции – не более трех лет. По завершении восстановительных работ льготная ставка прекращает действие, и аренда имущества дальше начисляется уже по рыночной цене. Однако стоимость восстановительных работ зачитывается в счет предстоящих платежей по договору аренды.

ИА «Орелград»