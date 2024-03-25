Клычков потребовал рыночной цены для дачных маршрутов

25.3.2024 | 12:07 ЖКХ, Новости

В Орловской области они начнут работать в конце апреля.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

На совещании в правительстве региона 25 марта руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта Алексей Субботин сообщил, что на этой неделе будет проведена закупка по дачным маршрутам. Как это и положено по нормативным актам, автобусы начнут курсировать с последнего воскресенья апреля, подчеркнул чиновник.

Губернатор Андрей Клычков поручил внимательнее отнестись к расходованию бюджетных средств.

«Мы дополнительно изыскивали более 90 миллионов рублей на объявление аукционов для этих маршрутов. Я прошу очень внимательно смотреть на сегодняшний день по каждому контракту, по тем предложениям, которые есть. Чтобы цена соответствовала рынку, а не пожеланиям перевозчиков».

Отметим, весной минувшего года депутаты предлагали пускать дачные маршруты раньше, так как работы на участках начинаются задолго до конца апреля. Видимо, пересмотреть порядок и «подстроить его под долгоносика» не вышло.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования