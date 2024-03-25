Клычков потребовал рыночной цены для дачных маршрутов

В Орловской области они начнут работать в конце апреля.

На совещании в правительстве региона 25 марта руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта Алексей Субботин сообщил, что на этой неделе будет проведена закупка по дачным маршрутам. Как это и положено по нормативным актам, автобусы начнут курсировать с последнего воскресенья апреля, подчеркнул чиновник.

Губернатор Андрей Клычков поручил внимательнее отнестись к расходованию бюджетных средств.

«Мы дополнительно изыскивали более 90 миллионов рублей на объявление аукционов для этих маршрутов. Я прошу очень внимательно смотреть на сегодняшний день по каждому контракту, по тем предложениям, которые есть. Чтобы цена соответствовала рынку, а не пожеланиям перевозчиков».

Отметим, весной минувшего года депутаты предлагали пускать дачные маршруты раньше, так как работы на участках начинаются задолго до конца апреля. Видимо, пересмотреть порядок и «подстроить его под долгоносика» не вышло.

ИА “Орелград”