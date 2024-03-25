Орловец потерял сознание за рулём

25.3.2024 | 11:50 Новости, Происшествия

Результатом стало ДТП с пострадавшим.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Авария произошла накануне в 8 часов 25 минут во Мценске, рядом с домом по местной улице Тургенева, 100. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

63-хлетний мужчина ехал на «Субару Легаси» со стороны улицы Ленина в сторону улицы Калинина. Водитель потерял сознание прямо за рулём – а затем, естественно, и управление автомобилем.

В итоге машина вылетела на полосу встречного движения. Здесь она столкнулась с «Ниссаном Альмера», которым управляла 42-летняя женщина. После этого «Субару» съехал в оказавшийся рядом сквер.

«В результате ДТП телесные повреждения получила водитель транспортного средства «Ниссан Альмера», отпущена», – пояснили в дорожной инспекции.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 17 аварий.

Фото: Управление МВД по Орловской области

ИА «Орелград»


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