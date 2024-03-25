У орловских водителей появилось новое опасное место

Оно находится на перекрёстке Комсомольской и 2-й Посадской.

Здесь в дорожное полотно частично провалилась ливневая канализация. Видимо, «ливневка» и асфальт не выдержали перемен, связанных с наступлением весны.

Соответствующие публикации и фотографии появились в социальных сетях. Напомним, перекрёсток находится у бывшего магазина «Москва» и «польского корпуса» ОГУ имени Тургенева.

Ранее в Орле на Тургеневском мосту пробили шины несколько автомобилей. Причиной стала небольшая, но опасная яма.

ИА «Орелград»