У орловских водителей появилось новое опасное место

25.3.2024 | 12:20 Новости, Происшествия

Оно находится на перекрёстке Комсомольской и 2-й Посадской.

Фото: vk.com/interesting_orel

Здесь в дорожное полотно частично провалилась ливневая канализация. Видимо, «ливневка» и асфальт не выдержали перемен, связанных с наступлением весны.

Соответствующие публикации и фотографии появились в социальных сетях. Напомним, перекрёсток находится у бывшего магазина «Москва» и «польского корпуса» ОГУ имени Тургенева.

Ранее в Орле на Тургеневском мосту пробили шины несколько автомобилей. Причиной стала небольшая, но опасная яма.

Фото: vk.com/interesting_orel

ИА «Орелград»


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