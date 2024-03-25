Клычков призвал пересмотреть вопросы безопасности

25.3.2024 | 10:19 Важное, Новости, Происшествия

Совещание в орловской администрации началось с минуты молчания.

Учебные занятия народной дружины. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Оно продолжается в эти минуты.

В начале еженедельной рабочей встречи в администрации области орловский губернатор попросил почтить память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» минутой молчания. Перед этим он ещё раз высказался по данной теме, в том числе, затронув вопросы защиты от возможных угроз.

«По антитеррористической защищённости прошу ещё раз пересмотреть все вопросы по повышению безопасности. Это касается и беспилотников, это касается и пропускного режима, это касается и безопасности объектов. Но и здесь особым порядком стоят наши социальные учреждения всех видов, всех профилей. Здесь не может быть каких-то полумер. Сегодня в ежедневном режиме мы должны с вами ставить задачи по повышению безопасности для того, чтобы не допустить каких-либо эксцессов», – заявил Клычков.

Также орловский глава отметил: «у каждого из нас с вами есть и знакомые, кто рядом был, кто собирался, кто даже был на этих концертах. Это, конечно, удивляет. Момент, который разделяет между жизнью и смертью. В руках таких безумных террористов».

Уголовном делом, возбуждённом после теракта в «Крокус Сити Холле», занимается Следственный комитет. По текущим данным, погибли 137 человек, на данный момент опознаны 68 из них. 182 человек пострадали. Задержаны 11 подозреваемых, в том числе, четверо непосредственных исполнителей.

ИА «Орелград»


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