Подрядчика института МВД отправили в «черный список»

В реестре недобросовестных поставщиков он проведет 2 года.

Комиссия Орловского УФАС России рассмотрела сразу два антимонопольных дела по обращениям Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сведений в отношении ООО «Стройиндустрия». Институт выступал в роли заказчика, а компания была его подрядчиком по двум государственным контрактам. Договоры предусматривали выполнение работ по капитальному ремонту замощения большого плаца на территории института.

«Общая цена контрактов составила более 15 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Из представленных заказчиком документов следовало, из 3-х этапов работ, предусмотренных первым контрактом, подрядчиком были выполнены 1-й и 2-й этапы на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Работы в рамках 3-го этапа контракта на сумму 2,6 миллиона рублей выполнены не были. При этом к выполнению работ, предусмотренных вторым контрактом, подрядчик вообще не приступил».

Комиссия Управления ФАС изучила представленные материалы и пришла к выводу о том, что поведение подрядчика в данном случае было недобросовестным. И именно это поведение привело к «невозможности получения заказчиком того, что он рассчитывал получить в случае добросовестного поведения контрагента». Комиссия не нашла оснований считать бездействие «Стройиндустрия» добросовестным поведением и приняла решение о включении дважды в отношении подрядчика сведений в РНП сроком на 2 года.

«РНП представляет собой меру ответственности за недобросовестное поведение в правоотношениях по осуществлению закупок, – уточнили в Орловском УФАС. – При этом РНП служит инструментом, направленным на развитие конкуренции и предотвращение злоупотреблений в сфере закупок, и, следовательно, является механизмом защиты публичных интересов».

ИА «Орелград»