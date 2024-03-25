У орловских святых появился свой сайт

Специализированный раздел начал работать на епархиальном сайте.

На епархиальном сайте появился раздел, посвященный орловским святым. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Напомним, что в первоначальный состав Собора Орловских святых вошли: священноисповедник Георгий Косов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский). Однако собор может постепенно расширяться.

«Представлена информация о каждом из подвижников веры, вошедших в первоначальный состав Собора Орловских святых, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – В новом разделе «Святые Орловской епархии» посетители смогут найти иконы святых, их жизнеописания, а также информацию о датах, в которые празднуется день памяти каждого подвижника. Перейти в раздел можно на главной странице официального сайта Орловской митрополии».

В митрополии также напомнили, что Священный Синод Русской Православной Церкви благословил совершать празднование Собора Орловских святых ежегодно 8 сентября. Впервые этот праздник состоялся в 2021 году в городе Болхове. А 15 июля того же года в Орле открылся малый крестильный храм в честь Собора Орловских святых, расположившийся на территории Ахтырского кафедрального собора. Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

«На роспись храма ликами Орловских святых и сюжетами из их жития ушло четыре месяца, над росписью трудились семь мастеров. Роспись выполнена в русском стиле середины 15 века», – сообщал тогда информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ИА «Орелград»