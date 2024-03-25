Клычкова удивили инопланетяне за рулем маршруток

Орловский губернатор указал на сомнительных перевозчиков.

Тему транспортного обеспечения граждан обсудили на заседании правительства региона 25 марта. В минувшем году на перевозчиков пожаловались 1534 раза. Пассажиров не устраивают сбои в расписании, количество автобусов, некорректное поведение водителей. Руководитель казенного учреждения «Организатор перевозок» Владимир Злобин фактически расписался в бессилии. На торги по маршрутам подается лишь по одной заявке, кроме того, не хватает водителей. Губернатор Андрей Клычков отметил, что был проведен независимый анализ победителей отборов. Оказалось, что у перевозчиков «ноль сотрудников».

«Если у них нет работников, тогда кто водитель? Что за инопланетяне там будут? Мы пока беспилотную технику не используем».

Владимир Злобин согласился, что частные перевозчики склонны к занижению своих показателей.

«У нас много примеров, когда есть склонность налоги не платить в Орловской области. Но только потом претензии предъявляются вам, что перевозчик не выполняет обязательства, – напомнил Андрей Клычков. – Как он может выполнять обязательства, если у него работников нет. Он работает «в серую», нет контроля за режимом рабочего дня, потом, не дай Бог, аварии происходят».

Андрей Клычков подчеркнул, что никогда не сможет государственный муниципальный перевозчик конкурировать с тем, у кого нет работников. Ни по зарплате, ни по качеству предоставления услуг. Губернатор согласился, что нужно увеличивать долю государственных и муниципальных перевозчиков.

«Потому что все остальное, практика показывает к сожалению, больше похоже на бардак».

Глава региона призвал усилить контроль за перевозчиками всех уровней.

Всего по 130 муниципальным маршрутам курсируют 388 единиц техники. На 116 межмуниципальных – 309. Всего работают 36 организаций. Менее 10% маршрутов обслуживается государственными перевозчиками. В 2023 году проведено 1120 проверок. Перевозчикам направлено 580 претензий на общую сумму 254 тысячи рублей, сообщил Злобин.

ИА “Орелград”