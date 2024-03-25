Орловцев предупредили о возможном хищении пенсионных накоплений

Гражданам следует проверить свои счета.

Об этом рассказала финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Банка России Татьяна Савицкая.

Речь идёт о незаконных переводах пенсионных накоплений из одного негосударственного фонда в другой. По словам Савицкой, такие действия имели место несколько лет назад, однако многие люди не знают об этом до сих пор. В результате незаконных манипуляций владельцы пенсионных накоплений могли потерять часть своих средств.

Чтобы выявить возможный незаконный перевод, следует запросить в Социальном фонде России выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Это можно сделать на сайте Госуслуг в любое время.

В выписке обязательно указывается текущий страховщик. Так как он может меняться один раз в год, документ достаточно запрашивать с той же периодичностью. «Лучше это делать в апреле – мае, когда все сведения о возможной смене страховщика уже отражены на Госуслугах», – пояснила финансовый уполномоченный.

Если факт незаконного перевода пенсионных накоплений будет выявлен, то гражданин может воспользоваться упрощённым порядком возврата своих средств. Он действует с декабря минувшего года.

Однако сначала нужно направить заявление о восстановлении нарушенного права в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Если он не признает претензию, то гражданин может обратиться уже к финансовому уполномоченному. Будет назначена почерковедческая экспертиза. Если она подтвердит, что средства переводились в фонд незаконно, их вернут. Причём – с учётом результатов инвестирования.

ИА «Орелград»