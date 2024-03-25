На Орловщине стали чаще изымать ипотечные квартиры у должников

25.3.2024 | 12:30 Новости, Общество, Экономика

За минувший год показатель вырос сразу на 40%.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Об этом сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант». Организация представила статистику по всем регионам России.

Оказалось, что в 2023-м, по сравнению с предыдущим годом, на Орловщине такие случаи стали происходить на 40% чаще. Это соответствует средним показателям по ЦФО (37%) и всей стране (40%). Если же сравнивать цифры с последним «доковидным» 2019-м годом, то число изъятий выросло сразу на 68%.

При этом на конец года в области стоимость реализованных заложенных квартир составила 42 миллиона рублей. Общий финансовый объём просроченных ипотечных платежей оценивался в 147 миллионов рублей.

Впрочем, некоторые из наших соседней по ЦФО значительно опередили Орловщину в этом вопросе. Рост изъятий в Брянской области составил целых 146%, в Ивановской области – 121%.

ИА «Орелград»


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