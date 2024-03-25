В Орловской области затопило уже шесть мостов

25.3.2024 | 13:09 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в МЧС.

Фото: УМЧС по Орловской области

Как рассказали в региональном Управлении ведомства, все мосты являются низководными. Они находятся в Орловском муниципальном округе, Мценском и Малоархангельском районах.

Движение по переправам перекрыто. У мостов установлены соответствующие дорожные знаки. Также информация о подтоплении переправ доведена до населения. Во всех случаях у местных жителей имеются обходные пути, поэтому их жизнеобеспечение хоть и затруднено, но не нарушено.

При этом повышение уровня воды в открытых и закрытых водоёмах продолжается. Половодье, которое началось на Орловщине ещё 18 марта, пока что не завершилось.

Список затопленных мостов:

  • через реку Цон в районе поселка Круглый Орловского муниципального округа;
  • через реку Цон в районе села Сабурово Орловского муниципального округа;
  • через реку Оку около деревни Богатищево во Мценском районе;
  • через реку Оку около посёлка Ивановский во Мценском районе;
  • через реку Сосну около посёлка Плещеевский Завод в Малоархангельском районе;
  • через реку Сосну около деревни Подкопаево в Малоархангельском районе.

ИА «Орелград»


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