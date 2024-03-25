Мэр Орла рассказал, когда и какие дороги отремонтируют

Восстановление покрытия после непростой зимы обсудили 25 марта.

Юрий Парахин выступил с докладом на совещании в правительстве региона. Ежедневно силами муниципальной Спецавтобазы выполняются работы по ямочному ремонту верхних слоев дорожной одежды четырьмя бригадами, сообщил мэр.

Также в настоящее время заключены четыре муниципальных контракта на выполнение работы по ямочному ремонту общей стоимостью 40 млн рублей. Идет заключение еще двух – на 20 млн рублей. Общая площадь работ составит более 30 тыс. кв. метров. Подрядчики приступят к ремонту с сегодняшнего дня, завершить должны до 1 мая.

Получено положительное заключение экспертизы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по следующим объектам: улицы Советская, Покровская, Пролетарская гора, Ленина (на участке от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), 60-летия Октября (на участке от Октябрьского моста до 8 Марта), 1-я Курская (на участке от магазина до Ливенской), Поселковая и Тургеневский мост.

В ближайшее время, в соответствии с погодными условиями, Спецавтобаза приступит к выполнению работы по асфальтированию улиц Алроса, Зеленина, Бульвар Молодежи в микрорайоне Зареченский.

“Работы по всем вышеуказанным объектам планируется завершить до 25 апреля”, – сказал Юрий Парахин.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году запланирован капитальный ремонт улиц Городской, Салтыкова-Щедрина и Михалицына.

Начаты работы по грейдированию улиц частного сектора. В текущем году запланировано 62 улицы, уточнил Юрий Парахин.

По словам мэра, с 7 марта начаты работы по подметанию специализированной техникой проезжей части дороги и сбора смета с прилотковой части. С 23 марта приступили к мойке автодорог. На сегодняшний день «Спецавтобаза» работает в две смены с выходом от 5 единиц подметально-уборочной и до 10 единиц тротуаро-уборочной техники. Площадь уборки составляет 4,2 млн кв. метров, из которых 2 млн – автодороги первой и второй очереди, 2,2 млн –улицы частной жилой застройки.

ИА “Орелград”