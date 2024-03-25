В Орле повторно выбрали подрядчика для школы №14

Это сделали после жалобы конкурента, удовлетворённой ФАС.

Однако интриги не получилось. Торги снова выиграло ООО «СК «Гранит» из Белгородской области. Компания предложила прежнюю цену – 90,95 миллиона рублей.

Ей снова противостояли две «конкурирующих фирмы». Они брались сделать работу за меньшие деньги – 90 миллионов и 86,9 миллиона.

Напомним, школу должны отремонтировать до 25 декабря текущего года. Подрядчику полагается аванс в 49% от всей суммы.

Повторные торги провели после жалобы в ФАС, которую признали обоснованной. Также ведомство обязало «Орёлгосзаказчик» устранить выявленные технические нарушения. Однако в итоге на результаты торгов это не повлияло – контракт получил тот же подрядчик, просто немного позже.

ИА «Орелград»