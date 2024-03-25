Орловец обокрал родное предприятие на 400 тысяч

Предметом его интереса являлись канализационные люки.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, 57-летний мужчина похитил 42 комплекта (из корпуса и крышки люка) на общую сумму порядка 400 тысяч рублей. Такова текущая версия.

Всё это добро орловец вынес с предприятия, где работал. Однако это произошло не одномоментно. Мужчина занимался такой деятельностью на протяжении длительного времени, скрывая её от коллег.

Свою добычу орловец вывозил на личном автомобиле. Какое-то время она хранилась во дворе его частного дома. Затем орловец сбыл похищенное.

Уголовное дело возбудили по третьей части статьи «кража», где речь идёт уже о крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом в подобных случаях – штраф в размере до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее стало известно, что в Орле экс-полицейского отправили под домашний арест.

ИА «Орелград»