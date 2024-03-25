Орловцы стали чаще обращаться за защитой социальных прав

Тенденцию подметил региональный уполномоченный по правам человека.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова в соответствии с действующим законодательством опубликовала доклад о деятельности за 2023 год. Сообщается, что за отчетный период она рассмотрела 1411 жалобу и обращение. Количество направленных посредством обычной почты обращений (143) оказалось сопоставимо с количеством обращений, поданных через сайт и электронную почту (152 обращения). Кроме того, обращения граждан поступали в ходе личного приема омбудсмена (531), а также в ходе консультаций и правового просвещения (343). По телефону было принято 242 звонка.

«Следует отметить, что сложная геополитическая ситуация в мире прямо пропорционально влияет на количество обращений граждан, желающих получить помощь в режиме онлайн, – говорится в докладе. – Этим объясняется увеличение количества устных обращений, так как именно в ходе личного приема и консультаций возможно оперативно реагировать на нарушение прав человека, быстро решать острые вопросы».

В 2023 году наблюдалась тенденция к снижению количества коллективных обращений – 32, тогда как годом ранее таковых поступило 51. Это связано с решением большинства проблем, возникавших у семей, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Основная категория граждан, обращающихся к уполномоченному за помощью, – это трудоспособное население в возрасте от 30 до 60 лет.

По территориальной принадлежности большинство письменных обращений поступило от жителей Орла и Мценска. Из других субъектов РФ поступило 26 письменных обращений. В основном они касались условий содержания осужденных и оказания им медицинской помощи. В целом большинство обращений граждан в 2023 году касалось вопросов защиты прав человека в местах принудительного содержания (28,1 процента). Из них около 75 процентов содержали жалобы на ненадлежащую или несвоевременно оказанную медицинскую помощь, отказ в проведении медицинских обследований, а также в оказании специализированной медицинской помощи.

В 2023 году также было отмечено увеличение числа обращений в сфере защиты социальных прав граждан (18,3 процента), которые касались вопросов пенсионного обеспечения, льгот и социальных гарантий, оказания материальной помощи. Значительная доля обращений в прошедшем году была связана с проведением специальной военной операции (15,2 процента). Сюда вошли вопросы проведения мобилизации, розыска военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, а также защиты социальных прав военнослужащих.

«Часто в своих обращениях жители региона затрагивали вопросы оказания медицинской помощи (13,9 процента), – сообщается в докладе. – Подавляющее большинство жалоб касались бесплатного лекарственного обеспечения, прохождения медико-социальной экспертизы. Волну обращений спровоцировало закрытие одного из гемодиализных центров в городе Орле. В конце 2023 года стремительно возросло количество обращений от граждан, проживающих в Чернобыльской зоне и больных сахарным диабетом, которые столкнулись со сложностями с получением жизненно необходимых препаратов (инсулина) и других льготных лекарств».

При этом значительно снизилось количество обращений в сфере миграции (в 2023 году – 112 обращений, в 2022 году – 541 обращение). Эту тенденцию правозащитник связывает с налаженным в 2023 году алгоритмом взаимодействия всех органов власти региона при решении проблем эвакуированных с сопредельных территорий, а также сокращением потока прибывших в регион иностранных граждан и лиц без гражданства.

ИА «Орелград»