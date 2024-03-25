В Орле заключили контракты на летний ремонт дорог

Он обойдётся в десятки миллионов рублей.

Завершены четыре однотипных аукциона. Во всех случаях речь идёт о ямочном ремонте дорог, а также о заделке трещин в асфальтобетонном покрытии.

В роли заказчика выступала «Спецавтобаза», а в качестве стартовой (и итоговой) цены во всех случаях указывается почти 10 миллионов рублей (без десяти тысяч).

Два контракта заключат с «Торгово-строительной компанией «Альянс»». Ещё два подпишут с ООО «Дорстрой 57».

В проектах контрактов указано, что точное место выполнения работ определяется заявкой заказчика. В любом случае, это проезжая часть города Орла.

Однако оговорены сроки ремонта. Во всех случаях это 20 календарных дней после получения заявки. При этом заявка должна быть направлена не позднее 31 мая. Таким образом, все работы должны завершиться уже в июне.

ИА «Орелград»