Орловских водителей будут пугать муляжами видеокамер

25.3.2024 | 7:01 Закон и порядок, Новости

Их закупает областная администрация.

Дорожный метеокомплекс. Фото: ФКУ “Упрдор “Москва – Нижний Новгород””

Любопытные торги провёл Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Подразделение региональной администрации закупает комплексные посты дорожного контроля метеоданных и муляжи приборов фото- и видеофиксации.

Посты планируется установить в семи населённых пунктах области. Напомним, что это высокотехнологичные устройства, которые оперативно отслеживают ситуацию с погодой на дорогах и передают её в ситуационный центр. Это позволяет оперативно направлять на нужные участки дорожную технику для уборки.

Также на 18 участках дорог разместят муляжи фото- и видеокамер. Поскольку водители не смогут отличить приборы от настоящих, это заставит их внимательнее соблюдать ПДД. Впрочем, желающие могут посмотреть точные адреса установки муляжей в проекте контракта.

Торги выиграл его единственный участник – компания «Инфометеос». Ей заплатят примерно 2,8 миллиона рублей. Работы нужно будет завершить до 12 декабря текущего года.

ИА «Орелград»


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