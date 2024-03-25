На Орловщине паводок может изменить маршруты автобусов

Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».

Вопрос – в низководном мосте через реку Гать, расположенном на территории Орловского муниципального округа. Если вешние воды не пощадят и его, это отразится сразу на нескольких «трёхзначных» межмуниципальных автобусных маршрутах.

В таком случае автобусы №400 («Лаврово – Некрасовская школа-интернат») и №444 («Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад») будут оканчиваться в деревне Малая Гать на улице Лунной. Маршруты №300 («Орёл – Путимец») и №527 («Орёл – Плоское – Змиевка») изменятся и пролягут через сёла Становой Колодезь и Калинино.

Уточнить стоимость проезда и приобрести билет на автобус онлайн можно на сайте орловского автовокзала. А о чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем, нужно сообщать на телефон службы спасения – 112.

По последним данным МЧС, на данный момент в области затоплены шесть мостов.

ИА «Орелград»