В Орле экс-полицейского отправили под домашний арест

25.3.2024 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Он подозревается в мошенничестве.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

Известно, что подозреваемый был не рядовым сотрудником полиции, а возглавлял один из отделов следственного управления УМВД России по Орловской области. Тем не менее, по текущей версии, его соблазнила сумма всего в 20 тысяч рублей.

В Орле в отношении бывшего сотрудника полиции избрана мера пресечения

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Предварительно установлено, что в ноябре минувшего года мужчина ввёл в заблуждение жительницу Орла. Он пообещал помочь её сыну сдать экзамен в ГИБДД и получить удостоверение водителя. Однако на деле тогда ещё действующий, а сейчас бывший полицейский не имел возможности оказать такую помощь.

Тем не менее, орловец взял у потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве платы за услугу. В итоге его задержали. Суд избрал экс-полицейскому меру пресечения в виде заключения под домашний арест.

Дело возбуждено по статье «мошенничество». Сейчас по нему проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

ИА «Орелград»


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