Под Орлом чиновники заплатили за несуществующий асфальт?

Итоги проверки Новосильского района озвучила КСП в Орловском облсовете.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников выступил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Он ознакомил парламентариев с результатами проверок использования бюджетных средств, выделенных Новосильскому району. В частности, контроль был проведен за расходованием межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

«В ходе своего выступления Михаил Верижников отметил установленные нарушения и недостатки, включая отдельные нарушения Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», – сообщает КСП, – порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, нарушения законодательства в сфере закупок, а также факты оплаты невыполненных работ по устройству асфальтового покрытия».

В частности, был проведен визуальный осмотр отремонтированной автомобильной дороги «Большие Пруды – Хворостянка – Дворики» – деревня Маслово и участка автомобильной дороги в самой деревне Маслово. В результате было установлено несоответствие параметров, предусмотренных проектно-сметной документацией, и фактической ширины проезжей части протяженностью 983 метра. Иными словами, в реальности площадь дорожного покрытия была уменьшена в сравнении с утвержденной схемой ремонта автомобильной дороги. При этом в соответствии с актом выполненных работ были оплачены невыполненные работы по устройству асфальтового покрытия толщиной 6 см площадью 86,73 квадратных метров на общую сумму 55,8 тысячи рублей.

В ходе контрольного мероприятия также было установлено, что администрацией Новосильского района не осуществлена государственная регистрация права собственности на 164 автомобильные дороги общего пользования местного значения, а в реестре муниципального имущества казны Новосильского района нет сведений в отношении 152 автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ИА «Орелград»