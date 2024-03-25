Стали известны результаты проверок орловских «монополий»

Областной департамент подготовил доклад о правоприменительной практике.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области подготовил доклад о собственной правоприменительной практике в рамках осуществления государственного контроля в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен. В документе отмечено, что в 2023 году плановые и внеплановые проверки не проводились. Это связано с ограничениями на проверки, которые еще в марте 2022 года ввело правительство страны.

Однако сфера регулирования тарифов без контроля не осталась. Он проводился департаментом в виде «наблюдения за соблюдением обязательных требований и профилактических мероприятий в отношении регулируемых организаций». Так, по результатам контрольных мероприятий в форме наблюдения за 2023 год департаментом было объявлено 124 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе: в сфере теплоснабжения – 71, в сфере водоснабжения и водоотведения – 40, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 9, в сфере электроснабжения – 2, в сфере газоснабжения – 2.

За весь 2023 год поступило только одно возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – от АО «ЭкоСити». Департамент рассмотрел его и оставил свое предостережение без изменения. Ведомство также составило перечень типичных нарушений обязательных требований. В него вошли: нарушения законодательства в части соблюдения стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу; нарушения в части оказания услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения без установленных в соответствии с законодательством тарифов; нарушения в части ведения раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемой деятельности.

«Наибольшая доля нарушений выявлена при соблюдении обязательных требования законодательства, установленных «Стандартами раскрытия информации организациями коммунальной сферы», – говорится в докладе. – Проведенный по результатам контроля анализ причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, выявил, что они допущены вследствие пренебрежительного отношения должностных лиц, к своим должностным обязанностям, а также из-за нехватки квалифицированных кадров в организации и частой смены ответственных лиц, в связи с увольнением работников».

ИА «Орелград»