Рост популярности электрокаров обеспокоил чиновников

Орловская область готовится перейти на более справедливый энергетический баланс.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области». Ее действие было продлено до 2029 года, а связано это с изменениями на рынке потребления энергетики. Несмотря на богатые запасы углеводородного сырья, правительство Орловской области не может игнорировать тот факт, что основной потребитель энергии – транспорт, стал активно набирать обороты в движении по сокращению потребления ископаемого топлива.

«Важнейшей причиной изменений в этом процессе стало увеличение производства электромобилей, растущего на больших ожиданиях неудовлетворенного спроса, – следует из обновленного паспорта программы. – Перспективы развития использования электротранспортных средств в Орловской области связаны с наиболее выгодными условиями их эксплуатации. Ожидается, что в ближайшие 6-8 лет цена на электротранспортные средства снизится до привлекательного уровня, что будет связано с достижениями в технологиях хранения энергии».

Кроме того, продолжают авторы документа, при пересчете на жизненный цикл собственники электромобилей уже сейчас могут существенно выигрывать у собственников автотранспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания. Таким образом, государственная поддержка, направленная на то, чтобы цена приобретения электротранспортного средства стала выгодной уже сейчас, позволит открыть рынок в части развития массовых продаж.

«На сегодняшний день разница между стоимостью электромобиля среднего класса и бензинового аналога составляет примерно 750 тысяч рублей, – говорится в паспорте. – При этом эксплуатация электротранспортного средства уже может быть более выгодной, чем использование автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, если электромобиль будет проезжать не менее 45 тысяч километров ежегодно в течение не менее 5 лет. Экономия от потребления топлива и обслуживания возместит разницу суммы, что делает выгодным использование электромобиля, как минимум, в качестве такси и для краткосрочной аренды автотранспортного средства (каршеринг) в условиях города».

Обновленная программа была разработана в целях перевода экономики Орловской области на энергоэффективный путь развития. Она предусматривает повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности региона. Также прогнозируется рост уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Решать эту задачу власти собираются посредством модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

«Целенаправленная политика Российской Федерации по трансформации глобальной экономики, важной особенностью которой станет альтернативный топливно-энергетический баланс, требует реакции всех регионов страны, включая Орловскую область», – заключают в правительстве региона.

ИА «Орелград»