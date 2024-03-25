В орловских школах произошли вспышки кишечных инфекций

Заболеваемость превысила вдвое среднемноголетний показатель.

Данными на заседании правительства региона 25 марта поделился глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. В текущем году в регионе с седьмой календарной недели наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

«Групповые очаги острых кишечных инфекций были зарегистрированы в нескольких образовательных организациях города Орла, Ливны, Орловского муниципального округа и Урицкого района. Причиной явились норо- и ротавирусы», – сообщил Александр Румянцев.

Стабилизировать ситуацию должны совместная работа департаментов здравоохранения и образования Орловской области, медицинских и общеобразовательных организаций, а также муниципальных образований, считает главный санитарный врач.

На 10-й календарной неделе показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Орловской области составил 22,4 (при среднемноголетнем 9,2), на 11 неделе – 21,13 (при среднем 9,43).

ИА “Орелград”