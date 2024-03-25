В Орловской области осложнилась ситуация с коклюшем

25.3.2024 | 13:31 Медицина, Новости

Заболевание маскируется под ОРВИ и приносит изнурительный кашель.

Фото: ИА «Орелград»

Рост заболеваемости коклюшем на заседании правительства региона 25 марта отметил глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Все заболевшие дети до года были не привиты, подчеркнул главный санитарный врач.

«Медицинским организациям необходимо обеспечить вакцинацию детей в соответствии со сроками, установленным национальным календарем профилактических прививок», – подчеркнул Александр Румянцев.

Отметим, в начале заболевания коклюш похож на рядовую респираторную инфекцию: невысокая температура, покраснение горла, насморк и кашель. Последний со временем становится мучительным, с приступами. Больной не может нормально спать. Особенно тяжело заболевание проходит у малышей.

ИА “Орелград”


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