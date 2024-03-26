Глава Ливен рассказал о скором ремонте дорог

В орловском райцентре заблаговременно заключили необходимые контракты.

Сергей Трубицин выступил с докладом на совещании в правительстве Орловской области 25 марта. Чиновник пояснил, что в первую очередь ремонт проводится на автомобильных дорогах города по маршрутам движения общественного транспорта, на подъездах к социально значимым и производственным объектам, на улицах с наибольшей интенсивностью движения транспорта и пешеходов, а также на выездных улицах индивидуальной жилой застройки. В список первоочередных попали и победители смотра-конкурса в частном секторе.

Из дорожного фонда региона на ремонт в 2024 году выделено 50 миллионов рублей. Планируется восстановление шести участков дорог и тротуаров протяженностью 3,4 километра. В 2023 году проведены аукционные мероприятия, определены подрядные организации, заключены муниципальные контракты. При наступлении благоприятных погодных условий подрядчики приступят к выполнению работ.

Ремонт участка дороги протяженностью 450 метров по улице Мира (от Денисова до Губанова) выполнен досрочно в 2023 году, за счет лимита 2024 года.

Ул. Первомайская, 386 метров – 4,7 млн рублей.

Ул. Хохлова, 1360 метров – 13,3 млн рублей.

Ул. Дзержинского (от Рабочей до Орджонекидзе) на трех участках протяженностью 1202 метра – 18,1 млн рублей.

Для решения вопросов по дальнейшему ремонту профильным управлением разрабатывается документация на сумму 40 млн рублей, отметил глава Ливен.

На содержание дорог в 2024 году выделено дорожным фондом региона 60 миллионов рублей, дорожным фондом города Ливны – 1,9 миллиона рублей. В рамках муниципальных контрактов с января выполнены работы по устранению деформации асфальтобетонного покрытия литым асфальтобетоном на сумму 1,5 млн рублей. Общая площадь ремонта – 870 квадратных метров. Сейчас проводятся аукционные мероприятия по выбору подрядной организации по устранению деформации горячим асфальтобетоном стоимостью 3 млн рублей. Планируется устранить ямочность на 44 участках автомобильных дорог общей площадью деформации 2900 квадратных метров, уточнил глава Ливен. Проводятся аукционные мероприятия по выбору подрядной организации по нанесению дорожной разметки. Первый срок выполнения работы – до 1 мая, второй – до 1 сентября.

Ежегодно на территории города выполняются работы по устранению значительных деформаций покрытия улиц частного сектора путем подсыпки и выравнивания щебнем. В этом году запланированы данные работы на сумму 1 миллион рублей. При наступлении благоприятных погодных условий, до 1 мая, планируется выполнить работы по грейдированию и щебенению.

Контракт на содержание дорог заключен с МУКП «Ливенское» на сумму 22,3 миллиона рублей. Задействованы 23 единицы техники. Для уборки тротуарной сети города, остановочных, павильонных, пешеходных переходов привлекается 42 уборщика.

С целью повышения эффективности работ по летнему содержанию автодорог приобретена вакуумно-подметальная машина УКМ-6500 стоимостью 15,5 млн рублей. Срок поставки – до 20 апреля текущего года. Сейчас коммунальщики стараются использовать каждый приятный день, чтобы как можно скорее очистить уличную дорожную сеть от песка, подчеркнул Сергей Трубицин. Ведутся работы по механизированной ручной очистке прибордюрной части автодорог, мостов, тротуаров, ливневых приямков.

«На текущий момент все работы выполняются планомерно, в том числе с учетом обращений граждан, – подчеркнул Сергей Трубицин. – Ямочный ремонт срок – до 3 мая. Если будет удаваться раньше по проводным условиям, закончим раньше».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что логичнее было бы завершить ремонт до Первомая. Глава Ливен согласился.

ИА “Орелград”