Орловчанке дали срок за нападение на отчима

Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в октябре минувшего года. Жительница Заводского района Орла напала на отчима с ножом.

Причиной стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». Женщина нанесла орловцу не менее четырёх ударов в область живота.

Районный суд квалифицировал вред, нанесённый здоровью, как тяжкий. Кроме того, отягчающим обстоятельством стало использование предмета, исполнявшего роль оружия.

В итоге орловчанку приговорили к трём годам колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»