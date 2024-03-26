Орловчанке дали срок за нападение на отчима

26.3.2024 | 13:32 Закон и порядок, Новости

Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в октябре минувшего года. Жительница Заводского района Орла напала на отчима с ножом.

Причиной стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». Женщина нанесла орловцу не менее четырёх ударов в область живота.

Районный суд квалифицировал вред, нанесённый здоровью, как тяжкий. Кроме того, отягчающим обстоятельством стало использование предмета, исполнявшего роль оружия.

В итоге орловчанку приговорили к трём годам колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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