Орловчанке дали срок за нападение на отчима

Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.
Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в октябре минувшего года. Жительница Заводского района Орла напала на отчима с ножом.
Причиной стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». Женщина нанесла орловцу не менее четырёх ударов в область живота.
Районный суд квалифицировал вред, нанесённый здоровью, как тяжкий. Кроме того, отягчающим обстоятельством стало использование предмета, исполнявшего роль оружия.
В итоге орловчанку приговорили к трём годам колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИА «Орелград»