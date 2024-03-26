Глава Мценска рассказал о ремонте дорог

Николай Кочетаев выступил на заседании правительства Орловской области.

По словам чиновника, с целью определения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мценске создана комиссия с привлечением сотрудников ГИБДД и коммунальных служб, а также комиссия по выявлению дефектов асфальтового покрытия дорог, находящихся на гарантии, с привлечением сотрудников подрядных организаций.

В 2024 году планируется выполнить 2900 квадратных метров ямочного ремонта на сумму 7 миллионов рублей в рамках содержания и обслуживания автодорог. Подрядная организация будет определена после проведения конкурсной процедуры, начатой 25 марта. Кроме того, МУП «Коммунальщик» в рамках содержания уличной дорожной сети Мценска регулярно заделывает наиболее опасные и глубокие выбоины и ямы литым асфальтом, пояснил Кочетаев. В настоящее время устранены дефекты на общей площади 92 квадратных метра. Работы продолжаются в ежедневном режиме, подчеркнул чиновник. В рамках гарантийного ремонта подрядными организациями будут устранены дефекты асфальтового покрытия. Точная площадь, подлежащая ремонту, будет определена в ближайшее время.

«Обследование завершено в пятницу, сейчас идет подсчет. И выписываем претензии подрядным организациям», – сообщил Николай Кочетаев.

В рамках муниципальной программы развития сетей автомобильных дорог в городе Мценске в 2024 году подлежат капитальному ремонту несколько объектов. Автомобильная дорога по улице Андрея Рева с устройством тротуара и водоотводных лотков. Договор заключен с Орелдормост.

Участок дороги по улице Ленина, от улицы Тургенева до переулка Перевозный, с устройством тротуаров, отводных лотков. Контракт с ГУП «Дорожная служба» в стадии заключения.

Ремонт участка дороги по улице Советская, от улицы Калинина до Рылеева. По результатам первых торгов подрядчик не определен, отбор проводится повторно.

Участок автомобильной дороги по улице Кузьмина, в районе 7-й школы, это пешеходный переход. В настоящее время прорабатывается проектно-смертная документация. Процедуру по отбору подрядной организации планируется разместить до 10 мая. В июне победитель будет выполнять работу.

В целях исполнения решения суда готовится документация на проведение ремонта еще нескольких улиц. Конкурсные процедуры запланированы на май текущего года. Имеется потребность в ремонте моста через реку Суходол по улице Андрея Рева. ПСД проходит экспертизу. Стоимость капремонта будет 39,2 млн рублей, уточнил Кочетаев.

В связи с погодными условиями 19 марта приступили к выполнению работ по летнему содержанию дорог и тротуаров. В настоящее время переоборудованы 20% специальной автомобильной и вся тротуарная уборочная техника.

«При установлении круглосуточной температуры +5 планируем начать работы по подметанию вакуумными подметальными машинами», – рассказал глава Мценска.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что зима не вернется, поэтому все коммунальные машины должны быть переведены в актуальный режим. Также отметил, что город затянул поиск подрядчиков. Отбор в разгар ремонтного сезона приведет к удорожанию проектов в связи с ростом цен на материалы.

ИА “Орелград”