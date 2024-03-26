Орловщина вошла в десятку по микрозаймам для бизнеса

26.3.2024 | 12:30 Новости, Экономика

Учитывались кредиты, оформленные через МСП.РФ.

Фото: ИА «Орелград»

Так называется государственная платформа, созданная для поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Как сообщает gazeta.ru, за первые полгода работы сервиса предприниматели направили около 2,5 тысяч заявок на микрозаймы. Около 800 из них уже удовлетворены – бизнесмены получили деньги (в общей сложности, около 1,7 миллиарда рублей).

Займы оформляли 76 государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) из 70 субъектов России. Средневзвешенная процентная ставка составила 6,9% годовых.

В списке регионов с наибольшим количеством выданных микрозаймов на седьмом месте значится Орловская область. Наши предприниматели оформили таких кредитов примерно на 60 миллионов рублей. Лидируют в рейтинге Иркутская область, Башкирия и Татарстан.

ИА «Орелград»


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