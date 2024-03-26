На Орловщине появился ещё один мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

26.3.2024 | 12:38 Новости, Общество

Он находится в Новосиле.

Фото: t.me/onenews_orel

Местные жители приносят цветы и игрушки к памятнику Ленину, который находится у здания по улице Карла Маркса, 30. Об этом сообщает телеграм-канал «Пульс Орла».

«Все, кто желает выразить уважение и почтение к памяти погибших, могут принести цветы и зажечь свечи на этом мемориале», – указывается в публикации. Ранее аналогичный мемориал возник в областном центре у здания МФЦ по улице Ленина, 1.

Напомним, накануне губернатор Андрей Клычков заявил, что среди пострадавших при теракте нет жителей Орловской области. По последним данным, жертвами преступления стали 139 человек. Ранения и травмы разной степени тяжести получили 182 человек.

Правоохранительные органы задержали 14 подозреваемых, в том числе, четверых непосредственных исполнителей.

ИА «Орелград»


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