На Орловщине появился ещё один мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Он находится в Новосиле.

Местные жители приносят цветы и игрушки к памятнику Ленину, который находится у здания по улице Карла Маркса, 30. Об этом сообщает телеграм-канал «Пульс Орла».

«Все, кто желает выразить уважение и почтение к памяти погибших, могут принести цветы и зажечь свечи на этом мемориале», – указывается в публикации. Ранее аналогичный мемориал возник в областном центре у здания МФЦ по улице Ленина, 1.

Напомним, накануне губернатор Андрей Клычков заявил, что среди пострадавших при теракте нет жителей Орловской области. По последним данным, жертвами преступления стали 139 человек. Ранения и травмы разной степени тяжести получили 182 человек.

Правоохранительные органы задержали 14 подозреваемых, в том числе, четверых непосредственных исполнителей.

ИА «Орелград»