На цифровизацию Орловщины за год потратили почти полмиллиарда

Областные власти оценили исполнение государственной программы.

Правительство утвердило уточненный отчет о реализации государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Из него следует, что на реализацию программы в 2023 году было направлено 440,022 миллиона рублей. Уровень финансирования из средств областного бюджета составил 99,1 процента, в том числе финансирование подпрограммы «Развитие информационного общества на территории Орловской области» – 99 процентов, подпрограммы «Региональные проекты Орловской области в области цифровой экономики» – 100 процентов, подпрограммы «Снижение административных барьеров и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям» – 100 процентов.

В соответствии с планом, утвержденным приказом облдепартамента информационных технологий, на 2023 год было предусмотрено 29 мероприятий, все они выполнены в полном объеме. Степень реализации госпрограммы составляет 0,99, отмечено в отчете. В ходе реализации достигнуты значимые результаты, среди которых авторы отмечают, например, «наличие системы видеоконференцсвязи для обеспечения деятельности губернатора и правительства Орловской области».

Также организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ, уровень удовлетворенности граждан качеством которых составил по итогам года 95,05 процента. Всего за год на базе МФЦ органам власти и юридическим лицам было оказано 21 427 услуг, физическим лицам – 270 954 услуги. В число заслуг программы авторы доклада также ставят наличие центра управления регионом Орловской области и 85 реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, область полностью перешла на закупку и аренду отечественного программного обеспечения и платформ. Доля орловцев, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, по подсчетам областных властей составляет 100 процентов.

ИА «Орелград»