Полсотни тяжких наркопреступлений вскрыли на Орловщине

В большинстве случаев речь идет о незаконном сбыте запрещенных веществ.

В Орловской области за два месяца 2024 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 65 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе оказались 54 тяжких и особо тяжких преступления, 37 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, а также 40 преступлений, связанных непосредственно со сбытом наркотиков. Такие данные обнародовало региональное Управление МВД России.

По выявленным преступлениям из незаконного оборота за январь и февраль 2024 года было изъято 15,151 килограмма различных наркотических средств. Кроме того, за отчетный период времени было пресечено 105 административных правонарушений по линии незаконного наркооборота, к ответственности привлечено 88 физических лиц. В ходе проведения антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде было проведено 40 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 1600 человек, в основном несовершеннолетних.

«Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», – сообщает УМВД.

Напомним, что в Орловской области в эти дни проходит и первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках полицейские призывают местных жителей сообщать в заинтересованные ведомства сведения о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. Основная цель мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

«Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан, располагающих сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков или действующих наркопритонах, а также в случае обнаружения надписей, содержащих пропаганду наркотических средств, сообщать данную информацию в полицию или иные заинтересованные ведомства», – говорят в пресс-службе УМВД. Звонить можно на телефон доверия УМВД: (4862) 41-38-56; в дежурную часть УМВД: 43-32-32; в Орловский наркологический диспансер: 77-07-03; на молодежный телефон доверия (консультация психолога) – 44-52-55.

ИА «Орелград»