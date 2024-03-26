Строитель спортплощадки под Орлом отбился от крупной пени

Суд решил не взыскивать с компании штрафные санкции, о которых просили чиновники.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление администрации города Мценска к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие №1» о взыскании пени в размере 307 585 рублей. Как следует из материалов дела, 12 апреля 2023 года стороны заключили муниципальный контракт на благоустройство спортивной площадки в микрорайоне Коммаш. Его цена составляла 17,643 миллиона рублей. Срок окончания выполнения работ – не позднее 15 июля 2023 года.

Подрядчиком работы по контракту были выполнены в полном объеме, но сданы они были только в сентябре 2023 года. К тому времени согласно проведенной экспертизе стоимость работ немного уменьшилась, в связи с чем стороны подписали соглашение о расторжении контракта. В соответствии с ним, претензий по контракту от 12 апреля 2023 года они друг к другу не имеют, все обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его расторжения.

Несмотря на это, чиновники за нарушение сроков выполнения работ насчитали подрядчику пени. Суд проверил расчеты и установи, что сумма начисленной пени не превышает 5 процентов цены контракта (876 212,4 рубля). А это тот случай, при котором подобные санкции могут быть «прощены». Как уточнили в суде, списание начисленных сумм неустоек, пеней и штрафов определено правительством РФ и является антикризисной мерой. В результате в удовлетворении исковых требований мценским чиновникам было отказано.

Кстати, Мценская КСП совсем недавно проверила выполнение указанного контракта. Он включал в себя земляные работы с планировкой территории, благоустройство футбольного поля, беговых дорожек и секторов, площадок для волейбола, баскетбола и воркаута, устройство ямы для прыжков в длину, тротуаров, подъезда к спортивной площадке, наружного освещения, системы видеонаблюдения и интернета и работы по озеленению. Кстати, контрактом было предусмотрено авансирование работ в размере 30 процентов от его цены.

Контрольно-счетная палата в своем отчете также отметила нарушение сроков окончания работ. Аудиторы пишут, что в связи с этим «Дорожному предприятию №1» были направлены требования об уплате штрафа и пени. Требование об оплате штрафа было исполнено платежным поручением в сумме 5000 рублей. А вот требование об уплате пени подрядчиком не было исполнено.

ИА «Орелград»