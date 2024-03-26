Под Орлом рядом с Плещеевской ЦРБ происходит утечка газа

26.3.2024 | 13:26 Новости, Происшествия

Место огорожено.

Фото: newsorel.ru

Однако никаких работ по ликвидации последствий ЧП пока не производится. Об этом порталу «Орловские новости» рассказала местная жительница.

«Рванёт – мало никому не покажется», – предупредила орловчанка.

Известно, что в данном месте проходит магистральная труба газопровода с диаметром в полтора метра. Газ выходит в воду, скопившуюся у трубы, и вызывает бурление. Также на запах реагируют собаки.

Ранее стало известно, что в Орловском муниципальном округе перекрыли мост у деревни Гать.

ИА «Орелград»


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