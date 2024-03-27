В здании бывшей школы-интерната могут создать кадетский корпус

27.3.2024 | 6:00 Важное, Новости, Образование

Под Орлом будут готовить кадры для Минобороны.

Праздничная линейка в Нарышкинской школе-интернате. Фото: naryshkino-internat.obr57.ru

Проектом хочет заниматься Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Корпус могут создать на территории, где ранее размещалась Нарышкинская школа-интернат. Однако пока это только планы – «вопрос прорабатывается».

Об этом говорится в официальном ответе на запрос «Орёлграда», поступившем из Департамента образования области. Наше информационное агентство попыталось узнать о судьбе Нарышкинской школы-интерната, его воспитанников и сотрудников.

Напомним, в конце минувшего года стало известно о возможной ликвидации учреждения. Тогда же группа его сотрудников опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить такого развития событий.

Как стало известно «Орёлграду», пока что школа-интернат не ликвидирована, хотя и может превратиться в кадетский корпус в обозримом будущем. Однако её воспитанники уже переведены в другие социальные учреждения Орловской области. Это Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которые называются «Тёплый дом», «Маленькая страна», «Остров детства» и «Расправь крылья».

Что касается сотрудников, то тут ситуация сложнее. В январе для 46 человек был объявлен официальный «простой» – по причинам организационного характера. На март из 69 сотрудников продолжали работать только 23. Ещё двое находились в декретном отпуске. Что касается остальных, то их трудовые договоры были прекращены с формулировкой «по соглашению сторон».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования