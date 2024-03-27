В здании бывшей школы-интерната могут создать кадетский корпус

Под Орлом будут готовить кадры для Минобороны.

Проектом хочет заниматься Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Корпус могут создать на территории, где ранее размещалась Нарышкинская школа-интернат. Однако пока это только планы – «вопрос прорабатывается».

Об этом говорится в официальном ответе на запрос «Орёлграда», поступившем из Департамента образования области. Наше информационное агентство попыталось узнать о судьбе Нарышкинской школы-интерната, его воспитанников и сотрудников.

Напомним, в конце минувшего года стало известно о возможной ликвидации учреждения. Тогда же группа его сотрудников опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить такого развития событий.

Как стало известно «Орёлграду», пока что школа-интернат не ликвидирована, хотя и может превратиться в кадетский корпус в обозримом будущем. Однако её воспитанники уже переведены в другие социальные учреждения Орловской области. Это Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которые называются «Тёплый дом», «Маленькая страна», «Остров детства» и «Расправь крылья».

Что касается сотрудников, то тут ситуация сложнее. В январе для 46 человек был объявлен официальный «простой» – по причинам организационного характера. На март из 69 сотрудников продолжали работать только 23. Ещё двое находились в декретном отпуске. Что касается остальных, то их трудовые договоры были прекращены с формулировкой «по соглашению сторон».

ИА «Орелград»