Назван самый популярный бизнес в Орловской области

Этим видом бизнеса в регионе занимается около трети предпринимателей.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности обнародовал результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Орловской области. Отчет был составлен с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Согласно им, по состоянию на 1 января 2024 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено: 11 541 организация и 18 816 индивидуальных предпринимателей, в том числе 871 глава крестьянских (фермерских) хозяйств.

По данным на начало 2024 года, из обследуемого Росстатом числа организаций Орловской области 74,5 процента относились к частной форме собственности и 17,5 процента – к государственной и муниципальной. Как и годом ранее, больше всего в Орловской области оказалось организаций, основным видом деятельности которых являются торговля (2505 единиц), строительство (1199 единиц) и обрабатывающие производства (1048 единиц).

«Наиболее популярный вид деятельности для индивидуальных предпринимателей Орловской области – «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в нем работает более трети всех индивидуальных предпринимателей региона (39 процентов на 1 января 2024 года), – сообщается в докладе департамента. – Причина популярности этого вида деятельности среди предпринимателей в том, что это быстро окупаемый бизнес, с возможностью прогнозирования поведения потребителей».

Добавим, что в 2023 году оборот организаций Орловской области сложился в сумме 743,1 миллиарда рублей, что на 10,3 процента больше (в действующих ценах), чем по итогам 2022 года. Оборот организаций, как пояснят специалисты, отражает их коммерческую деятельность. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

«Если сопоставлять организации Орловской области исходя из оборота на одну зарегистрированную организацию, то наиболее крупными, как и годом ранее, являются организации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха: в 2023 году – 485,7 миллиона рублей. Далее идут организации обрабатывающих производств, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли», – говорится в докладе.

ИА «Орелград»