В Орле решили не гонять инвалидов за документами

Областная соцзащита снизила бюрократические пороги.

Вступил в силу приказ департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, внесший изменения в порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Поправки уже зарегистрированы в Главном правовом управлении администрации губернатора и правительства. В частности, был скорректирован перечень документов, необходимых для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

Например, раньше к такому заявлению прилагалась выписка из амбулаторной карты (истории болезни). Требование носилось к случаю полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Распространялось оно и на случаи наличия в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Но теперь положение о предоставлении выписки из истории болезни из порядка исчезло.

«Исключены перечни документов, необходимых для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в случае потребности детей, находящихся в социально опасном положении, кризисной или чрезвычайной ситуации, в проведении оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий, а также в случае потребности в социально-психологической реабилитации и психологической помощи граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф», – говорится также в обзоре приказа департамента, подготовленного аналитиками производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Правда, для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, инвалидов I, II, III групп и пенсионеров, к заявлению теперь придется также прилагать ходатайство поставщика социальных услуг. Оно потребуется при предоставлении услуг в полустационарной форме социального обслуживания в отделениях социальной реабилитации и активного долголетия, социальной реабилитации для инвалидов детства, инвалидов детства молодого возраста.

ИА «Орелград»