Ущерб дикой природе оценили в Орловской области

Областные власти обобщили итоги правоприменительной практики.

В 2023 году в Орловской области не проводились плановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания. Об этом говорится в докладе, обобщившем итоги правоприменительной практики и подготовленном региональным департаментом контрольной и надзорной деятельности. Вместо плановых проверок в указанной сфере проводились профилактические мероприятия, а также контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Кроме того, проводились выездные обследования среды обитания объектов животного мира «с взаимодействием с физическими лицами». Дела об административных правонарушениях в прошлом году не возбуждались, а причиненный объектам животного мира в Орловской области за год ущерб оценен всего в 49 тысяч рублей. При проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий должностные лица акцентировали свое внимание на предупреждение нарушений и проводили разъяснительную работу.

Возможно, с этим связано отсутствие в докладе сведений о нарушениях, а озвученный ущерб можно назвать ничтожно малым. Впрочем, формами работы с потенциальными нарушителями являются также объявление предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, консультирование и проведение профилактических визитов. Все это вкупе, по мнению авторов доклада, уже привело к снижению в Орловской области рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, уменьшению административной нагрузки на контролируемых лиц, а также к повышению их уровня правовой грамотности и мотивации к добросовестному поведению.

К слову, контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира может включать в себя и такие мероприятия, как инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная и выездная проверка. При их проведении для фиксации доказательств нарушений может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также «иные способы фиксации доказательств». Срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного малого предпринимателя общий срок «взаимодействия» в ходе проведения выездной проверки не может превышать: 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется соответствующий акт.

К слову, территория среды обитания диких животных в Орловской области составляет 2183,5 тысячи га, в том числе: лесные угодья – 210 тысяч га (9,3 процента), полевые угодья – 1969 тысяч га (90,2 процента), болота – 4,5 тысячи га (0,2 процента). К охотничьим ресурсам, обитающим на территории региона, относятся: лось, благородный европейский олень, европейская косуля, кабан, рысь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, лесная и каменная куницы, белка обыкновенная, ласка, горностай, лесной хорь, американская норка, речной бобр, ондатра, заяц-русак, заяц-беляк, крот, водяная полевка, глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, различные виды гусей и уток, лысуха, коростель, чибис, тулес, улиты, камышница, обыкновенный погоныш, бекас, вальдшнеп, серая куропатка, вяхирь и горлицы.

ИА «Орелград»