В Орле вокруг ремонта Колхозного моста разыгрались страсти

В ФАС поступило сразу две жалобы.

В связи с этим торги по поиску подрядчика, который и должен заняться работами, пока что приостановлены.

Известно, что одну из жалоб подало ООО «Профремстрой» (23 марта), другую жалобу – ООО «Мостремстрой» (25 числа). Сами торги должны были завершиться сегодня.

В качестве начальной (максимальной) цены администрация Орла указала 274 миллиона 522 тысячи 802 рубля 3 копейки.

Отметим, что ещё минувшим летом «Объединённый муниципальный заказчик» называл потенциального исполнителя работ. Это «Уваровская ПМК-22», хорошо известная орловцам по ремонту Красного моста.

ИА «Орелград»