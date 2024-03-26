В Орле вокруг ремонта Колхозного моста разыгрались страсти

26.3.2024 | 15:47 Закон и порядок, Новости

В ФАС поступило сразу две жалобы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В связи с этим торги по поиску подрядчика, который и должен заняться работами, пока что приостановлены.

Известно, что одну из жалоб подало ООО «Профремстрой» (23 марта), другую жалобу – ООО «Мостремстрой» (25 числа). Сами торги должны были завершиться сегодня.

В качестве начальной (максимальной) цены администрация Орла указала 274 миллиона 522 тысячи 802 рубля 3 копейки.

Отметим, что ещё минувшим летом «Объединённый муниципальный заказчик» называл потенциального исполнителя работ. Это «Уваровская ПМК-22», хорошо известная орловцам по ремонту Красного моста.

ИА «Орелград»


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