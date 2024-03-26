В Орле нашли того, кто разгребёт нелегальные свалки

«Объединённый муниципальный заказчик» завершил торги.

Контракт получит ИП Стерликова А. А. Уборка стихийных свалок обойдётся городскому бюджету в три с половиной миллиона рублей.

В проекте контракта указано, что подрядчик должен выполнить работу до 20 декабря текущего года. Графа, где указываются конкретные объёмы вывозимого мусора, в нём есть, но она не заполнена. Видимо, власти и исполнитель определятся с этим вопросом уже при подписании документа.

Кстати, на эту работу нашёлся ещё один претендент, но Стерликова смогла победить в торгах. Согласно открытым данным, ИП зарегистрирован в 2019-м году в Советском районе Орла. Также известно, что ранее орловчанка подавала жалобу в ФАС (по другому поводу).

Напомним, на рубеже 2022-го и 2023-го Орёл столкнулся с настоящим мусорным коллапсом.

ИА «Орелград»