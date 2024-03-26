Приставы перечислили четверть миллиона пострадавшему в ДТП

В принудительном порядке была взыскана компенсация морального вреда.

Житель Орла транзитом через службу судебных приставов перечислил 250 тысяч рублей гражданину, пострадавшему в результате устроенного им дорожно-транспортного происшествия. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП, речь идет о взыскании компенсации морального вреда, которую виновника ДТП обязал заплатить суд. Дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Заводского района города Орла.

«Водитель, управляя автомобилем, не был внимателен к дорожной обстановке, в результате произошло дорожно-транспортное происшествие, – поясняют в Управлении ФССП. – Пострадавший гражданин получил травмы, а после выздоровления подал иск в суд. Его требования были удовлетворены. Суд обязал нарушителя правил дорожного движения выплатить компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Заводское районное отделение судебных приставов».

В ведомстве отмечают, что виновник ДТП платить не торопился. Приставам пришлось применить меры принудительного взыскания. Некоторые и сработали. Например, приставы арестовали денежные средства, находящиеся на счетах должника. Кроме того, было вынесено предупреждение об обращении взыскания на постоянные доходы по месту их получения. Как выяснилось, таких мер должник побаивался, они заставили его пересмотреть свое отношение к исполнительному листу.

«Гражданин очень не хотел, чтобы о случившемся узнали его коллеги и руководство, поэтому оплатил всю сумму задолженности, – говорят в Управлении ФССП по региону. – Денежные средства перечислены пострадавшему в полном объеме, решение суда исполнено».

ИА «Орелград»